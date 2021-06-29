العسومي يعلن إطلاق البرلمان العربي للشباب

أعلن عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي إطلاق البرلمان العربي للشباب، وذلك خلال ترأسه الجلسة العامة والأخيرة ، من دور الانعقاد الحالي للبرلمان العربي ، والتي اقيمت بالقاعة الكبرى لجامعة الدول العربية بالقاهرة السبت الماضي.

وأكد "العسومي" في تصريح صحفي ، أن البرلمان العربي للشباب سيكون له دور كبير في دعم قدرات البرلمانيين العرب من فئة الشباب كما أنه سيسعى جاهدًا لأن يكون مظلة تهتم بمناقشة كل ما يخص الشباب في مختلف المجالات لضمان تحقيق التمكين الإيجابي لهم سياسيًا واقتصاديا واجتماعيا وستكون لجميع الدول العربية ممثلين لها في هذا البرلمان وسيعقد اجتماعاته بشكل منتظم في مختلف الدول العربية كما سيرفع توصياته للبرلمان العربي الذي يعمل على تحقيقها والعمل بها وتعميمها على الدول العربية .

وأضاف رئيس البرلمان العربي، أن العمل يجري على قدم وساق للانتهاء من الرؤية الاستراتيجية الشاملة والمتكاملة بشأن تفعيل هذه المبادرة على أرض الواقع، مشيرا إلى أن برلمان الشباب سيكون احدى سبل تحقيق الرؤية الجديدة للبرلمان لتبني البرامج التي تحقق أفضل سبل التنمية المستدامة وتحقق التمثيل الحقيقي للشباب في المؤسسات العربية للمساهمة في صناعة القرار وهو ما يسعى له البرلمان العربي من خلال تبني هذه الرؤية .

وتابع: لدينا الرغبة الصادقة في دعم الشباب العربي، من خلال مناقشة القضايا والملفات التي تشغلهم على كافة المستويات لوضع الإستراتيجية الأمثل لتفعيل دورهم الإيجابي في المجتمعات العربية هو ما سيساهم بشكل كبير في تنميتهم على كافة المجالات من خلال إدماجهم بالمؤسسات التي تعمل على جانب تنمية الشباب العربي .