الجزائر: جاهزون لاحتمالية عدم تجديد المغرب عقد أنبوب الغاز 

قال المدير العام لشركة "سوناطراك" الجزائرية، توفيق حكار، اليوم الثلاثاء، إن بلاده جاهزة لاحتمالية عدم تجديد عقد استغلال أنبوب الغاز المار من الجزائر عبر المغرب نحو إسبانيا.
وجاء تصريح حكار خلال عرضه حصيلة الشركة لسنة 2020، مضيفا أن "سوناطراك" مستعدة للوفاء بالتزاماتها حتى لو ارتفع الطلب من إسبانيا على الغاز.
وأشار إلى أن "عقد امتياز أنبوب الغاز المار بالمغرب ينتهي في 31 أكتوبر المقبل".
كما لفت حكار إلى أن شركة "سوناطراك" ستستلم مصفاة جديدة بمدينة حاسي مسعود في سنة 2024، موضحا أن الشركة رفعت قدراتها في إنتاج مشتقات النفط لوقف الاستيراد.
وفي سياق آخر، توقع المدير لعام لـ"سوناطراك" أن يتم الإعلان قريبا عن "مشروع ضخم" في مجال الصناعات البيتروكيماوية بعد الانتهاء من دراسته.
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