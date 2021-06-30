دعوات لمظاهرات حاشدة في السودان للمطالبة بإسقاط الحكومة

تستعد قوى سياسية سودانية، بعضها معارض والآخر في الحكومة، بجانب نقابات مهنية، للخروج في مظاهرات، اليوم الأربعاء، للمطالبة بإسقاط الحكومة احتجاجا على الأوضاع الاقتصادية المتردية.
ومع اقتراب موعد التظاهرات أعلنت الشرطة السودانية أيضا الإضراب العام عن العمل احتجاجا على أوضاعها الاقتصادية، الأمر الذي يزيد الأمر تعقيدا.
وأعلن والي ولاية الخرطوم أن الأربعاء يوم عطلة رسمية للدوائر الحكومية، باستثناء طلاب الشهادة العامة للممتحنين.
وقبيل التظاهرات أصدرت الإدارة الأمريكية تعميما لمواطنيها بعدم السفر إلى الخرطوم بسبب تردي الأوضاع الأمنية، بينما نفذت الحكومة في الخرطوم حملة اعتقالات لأنصار وقادة النظام السابق، بتهم التخطيط للتخريب من خلال تظاهرات الثلاثين من يونيو.
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