إثيوبيا: مقتل عدد كبير من المدنيين والجنود في تيجراي

قال متحدث باسم فريق العمل الحكومي الإثيوبي، المعني بإقليم تيجراي، الأربعاء، إن عددا كبيرا من المدنيين والجنود قتلوا في الصراع الدائر بالإقليم.
وهذا أول بيان عام يصدره أي مسؤول بالحكومة الاتحادية في إثيوبيا منذ سيطرة قوات تيجراي هذا الأسبوع على مقلى عاصمة الإقليم.
وقال المتحدث رضوان حسين، للصحفيين، “إثيوبيا تتعرض لهجوم من الخارج” بسبب الصراع.
وأصدرت الحكومة الاتحادية بيانا يوم الإثنين، مع تواتر تقارير عن وصول قوات تيجراي إلى وسط مدينة مقلى عاصمة الإقليم، تعلن فيه وقف إطلاق النار من جانب واحد يسري على الفور.
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