انفجار في مدينة الصدر شرقي العاصمة العراقية بغداد 

أفادت قناة روسيا اليوم في العراق، اليوم الأربعاء، بحدوث انفجار في مدينة الصدر شرقي العاصمة بغداد.
وقال مصدر أمني لـRT إن "عبوة ناسفة انفجرت في سوق شعبي بمدينة الصدر شرقي بغداد".
وأضاف أن "العبوة التي انفجرت كانت موضوعة بين الباعة في السوق، وأدت إلى جرح سبعة مدنيين كحصيلة أولية".
وتداول ناشطون مقطع فيديو للحظات التي تلت الانفجار، يظهر تعرض بعض الأشخاص لإصابات خفيفة.
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