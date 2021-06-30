نفذت قوات الجيش الجزائري، اليوم الأربعاء، مناورات "نصر 2021" بالذخيرة الحية في مدينة جانت الواقعة بجنوب شرق البلاد، تحت إشراف رئيس الأركان، السعيد شنقريحة.
الجيش الجزائري يجري مناورات بالذخيرة الحية قرب الحدود الليبية (فيديو)قائد الجيش الجزائري: نقول لمن يحاول تشويه سمعتنا إن ردنا سيكون حاسما
وجاء في بيان لوزارة الدفاع الجزائرية أن "هذا التمرين التكتيكي المنفذ بالذخيرة الحية يهدف إلى اختبار الجاهزية القتالية لوحدات القطاع، فضلا عن تدريب القادة على قيادة العمليات، وتطوير معارفهم في التخطيط والتحضير والتنظيم والتنفيذ ووضعهم في جو المعركة الحقيقية".
وفي ختام المناورات، التقى شنقريحة بأفراد الوحدات المنفذة للتمرين وهنأهم "على الجهود المبذولة خلال تحضير وتنفيذ هذا التمرين الذي حقق نتائج مرضية جدا جسدتها دقة الرمايات بمختلف الأسلحة"، مذكرا أن "تنمية الخبرة القتالية وترسيخ المعارف والقدرات، هي غايات عملياتية لا سبيل إلى تحقيقها إلا من خلال العمل الميداني".
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