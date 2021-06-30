أفادت قناة روسيا اليوم بأن مطار صنعاء في اليمن استقبل اليوم الأربعاء طائرة شحن أممية تابعة لمنظمة "اليونيسف"، تحمل على متنها 86 طنا من المستلزمات الطبية والصحية.
وتأتي هذه المساعدات ضمن الجهود الدولية الرامية إلى مكافحة فيروس كورونا في البلاد، التي تعاني انهيارا كبيرا في القطاع الصحي.
ويشهد اليمن حربا بين القوات الحكومية وجماعة "أنصار الله" الحوثية المتهمة بتلقي دعم إيراني، منذ سبتمبر 2014.
ودفع الصراع الملايين إلى حافة المجاعة، حيث بات 80 بالمئة من اليمنيين بحاجة لمساعدات إنسانية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اليمن.. وصول 86 طنا من المواد الطبية إلى مطار صنعاء على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.