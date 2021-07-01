الشرطة السودانية تعلن إصابة عدد من أفرادها

أعلنت رئاسة قوات الشرطة السودانية إصابة 28 فردا من منتسبيها خلال مظاهرات جرت بمناطق متفرقة من الخرطوم يوم الأربعاء، إصابة أحدهم خطيرة.

وأفيد في هذا السياق أيضا بإصابة "24 شرطيا آخرين بمحلية بحري ومناطق متفرقة من العاصمة بإصابات متفاوتة".

ونقلت وكالة السودان للأنباء عن بيان لرئاسة الشرطة أن "مجموعات حاولت الوصول الى مرافق سيادية كالقصر الجمهوري وتصدت لها القوات بالقدر المناسب من وسائل فض الشغب"، فيما اتهم البيان هذه المجموعات بأنها "تعاملت بعنف مفرط تجاه قوات الشرطة".

وشددت قوات الشرطة، وفق الوكالة الرسمية على "التزامها المبدئي بإنفاذ القانون في حماية الأرواح والحفاظ علي الممتلكات وأداء واجباتها بمهنية وتجرد".

كما دعت الشرطة السودانية المواطنين إلى "الالتزام بالنهج السلمي للتعبير المكفول لهم بنص الوثيقة الدستورية"، مؤكدة أن قواتها "قامت بواجباتها المنصوص عليها في القانون وبذلت جهودا مقدرة لحماية المشاركين بجانب تأمين المرافق الإستراتيجية".