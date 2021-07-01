الكويت تستأنف الرحلات الجوية مع 12 دولة

تستأنف الكويت، اليوم الخميس، الرحلات الجوية المباشرة مع 12 دولة تم حظرها في الفترة السابقة، لأسباب صحية وأخرى تجارية بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد في دول العالم.

ووفقًا لصحيفة "القبس" الكويتية، يأتي هذا القرار عقب إعلان مجلس الوزراء، الإثنين الماضي، السماح بتسيير رحلات طيران مباشرة إلى كل من بريطانيا وإسبانيا والولايات المتحدة الأمريكية وهولندا وإيطاليا والنمسا وفرنسا وقيرغيزستان والبوسنة والهرسك وألمانيا واليونان وسويسرا.

وقال نائب المدير العام لشؤون التخطيط والمشاريع والمتحدث الرسمي للإدارة العامة للطيران المدني سعد العتيبي لوكالة الأنباء الكويتية اليوم، إن قرارات تعليق واستئناف الرحلات الجوية المباشرة لبعض الدول، تأتي بناء على تعليمات السلطات الصحية الكويتية وأخرى تجارية ترجع إلى شركات الطيران، نظراً إلى الوضع والتداعيات المترتبة على انتشار فيروس كورونا بشأن الدول عالية الخطورة.

وأضاف العتيبي أن السعة التشغيلية للرحلات القادمة في مطار الكويت الدولي الآن، تصل إلى 3500 راكب تقريباً بشكل يومي.

وأكد أنه لن يتم السماح للمواطنين بالسفر خارج البلاد، ما لم يكونوا قد تلقوا جرعتين من اللقاح المضاد لفيروس كورونا والمعتمد لدى دولة الكويت، اعتباراً من 1 من شهر أغسطس المقبل.

وأوضح أنه يستثنى من هذا القرار الفئات العمرية غير الخاضعة للتطعيم والحاصلون على شهادة، تفيد بتعذر حصولهم على اللقاح لأسباب صحية والحوامل.

وذكر أنه سيتم السماح بدخول غير الكويتيين إلى البلاد اعتباراً من 1 شهر أغسطس المقبل، شريطة حصولهم على جرعتين من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المعتمد لدى دولة الكويت لشركة فايزر أو أكسفورد أسترازينكا أو موديرنا، أو جرعة واحدة من لقاح جونسون آند جونسون.

وشدد العتيبي على أهمية إجراء فحصي «بي سي آر» الأول قبل الوصول للبلاد بنحو 72 ساعة يفيد بسلبية الإصابة، والآخر خلال فترة الحجر المنزلي الممتد إلى سبعة أيام يؤكد خلو الإصابة من الفيروس.

وأكد ضرورة تسجيل جميع المغادرين والقادمين من وإلى مطار الكويت الدولي في منصة «كويت مسافر»، إلى جانب تطبيق «شلونك» قبل 24 ساعة من موعد الإقلاع، كي لا يواجه الراكب أي تحديات تقنية عند «كاونتر» القبول على الرحلة خارج دولة الكويت.

ولفت إلى منع دخول المودعين والمستقبلين لمباني مطار الكويت الدولي، وذلك التزاماً بالاشتراطات الصحية وتطبيق التباعد الجسدي وعدم الانتظار والازدحام داخل مباني المطار بناء على تعليمات السلطات الصحية الكويتية.

ودعا العتيبي الراغبين في الاستفسار عن الإجراءات الاحترازية المطبقة في مطار الكويت الدولي، وكذلك التعاميم الصادرة عن «الطيران المدني» إلى التواصل عبر تطبيق «واتس آب» على الرقم 22200161.

وكانت «الطيران المدني» أعلنت في 1 أغسطس الماضي تعليق الرحلات المباشرة مع كل من إيطاليا وإسبانيا والبوسنة والهرسك، في حين أعلنت في 17 سبتمبر الماضي تعليقها الرحلات مع فرنسا ومع المملكة المتحدة في 6 يناير الماضي، بناء على قرارات وتعليمات السلطات الصحية الكويتية.