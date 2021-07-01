الكويت تعلن فتح المنافذ البرية والبحرية اعتبارا من اليوم

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية اليوم الخميس، فتح المنافذ البرية والبحرية اعتبارا من اليوم 12 ظهرا حتى الساعة الـ 12من منتصف الليل من كل يوم للمواطنين وأقربائهم من الدرجة الأولى ومرافقيهم من العمالة المنزلية المحصنين ممن تلقوا جرعة واحدة على الأقل من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المعتمد لدى دولة الكويت .

وقالت الوزارة الكويتيه - فى بيان أوردته وكاله الأنباء الكويتية - إنه مع انطلاق العمل فى قرار السماح بعبور المواطنين يتوجب على الجميع ضرورة الالتزام بجميع الإجرات الصحية .

يذكر أن مجلس الوزراء الكويتى تدارس الاثنين الماضى خلال اجتماعه الأسبوعى برئاسة الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء توصيات اللجنة الوزارية لطوارئ كورونا وقرر السماح للمواطنين وأقربائهم من الدرجة الأولى ومرافقيهم من العمالة المنزلية بالعبور من المنافذ الحدودية البرية والبحرية وذلك اعتبارا من يوم أمس الأول الثلاثاء .