محمد بن زايد يتلقى اتصالا هاتفيا من مستشار الأمن القومي الأمريكي 

تلقى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، اتصالا هاتفيا من جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للولايات المتحدة.
وأعرب المسؤول الأمريكي عن شكره وتقديره للجهود التي بذلتها الإمارات في وقف إطلاق النار وتعزيز الحل السياسي للصراع في إقليم تيغراي الإثيوبي.
وتطرق الاتصال بين الطرفين إلى أهمية تقديم المساعدات إلى السكان في إقليم تيغراي الذين يعانون من ظروف الحياة الصعبة.
وبحث الجانبان خلال الاتصال علاقات الصداقة والتعاون بين الإمارات والولايات المتحدة وسبل تطويرها بما يخدم مصالحهما المشتركة، ويعزز الأمن والاستقرار في المنطقة.
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