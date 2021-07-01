الذهب يصعد بفعل مخاوف من سلالة دلتا

الذهب يصعد بفعل مخاوف من سلالة دلتاارتفعت أسعار الذهب اليوم الخميس، حيث عززت المخاوف إزاء سلالة دلتا الأكثر عدوى من فيروس كورونا، جاذبية المعدن الأصفر كملاذ آمن.

وبحسب وكالة أنباء "رويترز" ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.4 في المائة إلى 1776.40 دولار للأوقية (الأونصة)، وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4 في المائة إلى 1776.50 دولار.

وارتفعت الفضة 0.4 في المائة إلى 26.22 دولار للأوقية، فيما صعد البلاديوم واحدًا في المائة إلى 2751.5 دولار، في حين ارتفع البلاتين 0.1 في المائة إلى 1073.5 دولار.