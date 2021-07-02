متحور "دلتا" يرفع أسعار الذهب

متحور "دلتا" يرفع أسعار الذهبارتفع الذهب اليوم الجمعة، إذ تعززت جاذبيته بفعل المخاوف المحيطة بانتشار سلالة دلتا من فيروس كورونا، بينما يترقب المستثمرون بيانات الوظائف في القطاعات غير الزراعية الأمريكية إذ أنها قد تؤثر على توقيت تحول موقف مجلس الاحتياطي الاتحادي حيال السياسات.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1778.52 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 05.35 بتوقيت غرينتش. وانخفض الذهب 0.1 بالمئة منذ بداية الأسبوع. وأضافت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 1778 دولارا.

ويستقر الدولار قرب أعلى مستوى في ثلاثة أشهر مما يرفع تكلفة الذهب لحائزي العملات الأخرى.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة 0.2 بالمئة إلى 26.07 دولار للأوقية، بينما ربح البلاتين 0.6 بالمئة إلى 1088.73 دولار.

وانخفض البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 2762.16 دولار ويتجه صوب ثاني هبوط أسبوعي على التوالي.