مركز الملك سلمان للإغاثة يوقع برنامج تعاون مشترك مع الصندوق الدولي للتنمية...

وقع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس برنامج تعاون مشترك مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية ( IFAD ).
وجرت مراسم التوقيع أمس في العاصمة الإيطالية روما بين معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على المركز الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، ورئيس الصندوق غيلبرت هونغبو.
ويهدف البرنامج إلى تحسين الأمن الغذائي ومكافحة سوء التغذية في العالم، وبناء القدرات في المجال الإنساني والإغاثي، إضافة إلى تبادل الخبرات الميدانية والمعرفة ، والتعاون بين الجانبين في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
وأكد معالي المشرف العام أن هذا البرنامج يجسد الدور الإنساني الريادي للمملكة في رفع المعاناة عن جميع الشعوب المتضررة والمحتاجة في أنحاء العالم، ويعكس حرصها على تسخير إمكاناتها ومواردها في خدمة القضايا الإنسانية، بالتعاون الكامل مع الأمم المتحدة ووكالاتها ومنظماتها والمجتمع الدولي لتحقيق كل ما فيه خير للبشرية.
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