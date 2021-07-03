الرئيس الفلسطينى يصدر مرسوما بإعلان حالة الطوارئ 30 يوما اعتبارا من اليوم

أصدر رئيس دولة فلسطين محمود عباس، مرسوما رئاسيا بإعلان حالة الطوارئ في الأراضي الفلسطينية لمدة ثلاثين يوما اعتبارا من اليوم السبت 3-7-2021، لمواجهة استمرار تفشي فيروس "كورونا". وحسب المرسوم، تستمر جهات الاختصاص باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لمجابهة المخاطر الناتجة عن فيروس "كورونا"، وحماية الصحة العامة، وتحقيق الأمن والاستقرار.

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