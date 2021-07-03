الدنمارك تكسب التشيك وتبلغ قبل نهائي يورو2020

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فازت الدنمارك 2-1 على التشيك في مباراة متكافئة بدور الثمانية في بطولة أوروبا 2020 لكرة القدم اليوم السبت، لتبلغ قبل النهائي لأول مرة منذ حصد اللقب القاري في 1992.
وافتتحت الدنمرك التسجيل في الدقيقة الخامسة بضربة رأس من توماس ديلاني بعد ركلة ركنية، وأضاف المهاجم كاسبر دولبرج الهدف الثاني من مدى قريب بعد تمريرة عرضية رائعة من يواكيم مايله.
وقلص باتريك شيك مهاجم التشيك الفارق بعد الاستراحة بأربع دقائق بعد تمريرة عرضية من فلاديمير سوفال ليرفع رصيده إلى خمسة أهداف ويتقاسم صدارة الهدافين مع كريستيانو رونالدو مهاجم البرتغال.
وضغطت التشيك في الشوط الثاني لكن الدنمرك صمدت لتخرج بالانتصار وتتأهل لقبل النهائي في ويمبلي، حيث ستلعب ضد أوكرانيا أو إنجلترا.
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