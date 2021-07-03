المغرب يسجل 951 إصابة جديدة بكورونا و8 وفيات 

أعلنت وزارة الصحة المغربية اليوم السبت تسجيل 951 إصابة جديدة بفيروس كورونا ارتفاعا من 844 أمس، ليصل العدد الإجمالي للإصابات في المملكة إلى 533945.
وتشير البيانات أيضا إلى تسجيل ثماني وفيات جديدة انخفاضا من تسع أمس، ليصل إجمالي ضحايا الجائحة إلى 9315 شخصا.
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