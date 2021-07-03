نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لماذا عندما ينزل الطيار من الطائرة يقومون بصب الماء عليه ؟ في المقال التالي

هند السوليه - الرياض -

لماذا يسكبون الماء عليه عند نزول الطيار من الطائرة؟، العديد من الأعمال التي تبهر الكثير من الناس في مختلف دول الوطن العربي بالعديد من الأشياء التي تجذب إعجاب الكثير من الناس في مختلف دول العالم العربي، و هناك العديد من الطائرات تقلع في دول مختلفة، فالأزمنة تمر بأشياء كثيرة تثير إعجاب الكثير من الناس في دول مختلفة، دول العالم العربي في أوقات مختلفة تجذب إعجاب الكثير من الناس.

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لماذا يسكبون الماء عليه عندما ينزل الطيار من الطائرة؟

كما أن هناك العديد من المطارات التي تقلع منها العديد من الطائرات المختلفة، مما يثير إعجاب الكثيرين في مختلف دول الوطن العربي مرات عديدة، مما يثير إعجاب العديد من الأشخاص في مختلف دول الوطن العربي في مختلف دول العالم العربي من خلال التنوع. بلد بين الرحلات ما يثير إعجاب المسافرين في مختلف دول العالم العربي، حيث يوجد العديد من الأشخاص في مختلف دول العالم لديهم العديد من الأشياء المختلفة.

يسكب الطيار الماء عند نزوله من الطائرة لاستقباله.