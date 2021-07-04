طهران: 12 دولة تقدمت للحصول على لقاح ”كوف إيران بركت” المحلي ضد...

كشف رئيس لجنة الصحة والعلاج بالبرلمان الإيراني، حسين علي شهرياري، أن "12 دولة تقدمت للحصول على لقاح "كوف إيران بركت" المحلي المضاد لفيروس كورونا".

وخلال تصريحاته باجتماع المجلس الأعلى للثورة الثقافية، قال حسين علي شهرياري: "إن مخزون لقاح "كوف ايران بركت" لدى الشركة المحلية المنتجة، يبلغ 100 مليون جرعة حاليا، وهناك حلول سيتم اللجوء اليها بعد نفاذ هذه الكمية".

من جانبه، أشاد أمين المجلس الأعلى للثورة الثقافية، سعيد رضا عاملي، بـ"تنامي الطاقات لدى وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي خلال ظروف جائحة كورونا الراهنة".

وأضاف: "إن إيران استطاعت بفضل هذا التقدم ان تجتاز مرحلة استنساخ اللقاح وتصبح واحدة من الدول المنتجة في العالم"، لافتا إلى أن "إنتاج اللقاح المحلي المضاد لفيروس كورونا، مؤشر على الاقتدار العلمي وتعزيز الثقة بالنفس، والاستناد الى الطاقات الوطنية لدى العلماء الإيرانيين".