نصر الله: فتح تلعب دوراً محورياً في المقاومة الشعبية في بلدة بيتا

قال عضو المجلس الثوري لحركة "فتح" تيسير نصر الله، إن حركة "فتح" تلعب دورا محوريا ومركزيا في المقاومة الشعبية في بلدة بيتا جنوب نابلس. وأكد نصر الله في حديث لإذاعة "صوت فلسطين"، اليوم الأحد، أن المعركة لم تنته بعد وهناك معركة قانونية يتم خوضها الان لإثبات أن هذه الأرض هي ملكية خاصة لأهالي بيتا، مشيرا إلى أنه بصمود أهالي بيتا وابتكارهم الأساليب والوسائل الجديدة في المقاومة الشعبية سيتم اجتثاث كافة البيوت التي لا تزال قائمة ويحرسها الاحتلال في البلدة.

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