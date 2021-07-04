رابط استخراج برنت من الجوازات الكترونيا

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هند السوليه - الرياض - يعتبر استخراج خام برنت إلكترونيًا من الجوازات من أهم الخدمات الإلكترونية في المملكة العربية السعودية وإحدى الخدمات التي أطلقتها وزارة الداخلية السعودية بالتعاون مع إدارة الأحوال المدنية بهدف تسهيل الإجراءات الحكومية التي تقع على عاتق المواطن السعودي يسقط ويوفر له الوقت والجهد، وفي هذا المقال سنتحدث عن خدمة برنت أبشر وكيفية استخراج برنت إلكترونيًا من جوازات السفر، بالإضافة إلى استخراج خام برنت عبر الإنترنت للمقيمين، وأيضًا عن طرق للطباعة برنت أبشر.

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ما هي خدمة برنت أبشر؟

هي إحدى الخدمات الإلكترونية التي تقدمها وزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية بالتعاون مع قطاع الأحوال المدنية، وتمكن هذه الخدمة أي مواطن سعودي من الحصول على إذن من أي من القطاعات الحكومية أو الخاصة بالتعديل أو التعديل. بياناتهم للعمل على طبعة الأحوال المدنية. يتم ذلك إلكترونيًا عبر الموقع الرسمي لوزارة الداخلية السعودية ودون الحاجة إلى زيارة مكاتب التسجيل لإصدار شريحة بيانات برنت وخام برنت الذي ستتبعه جوازات السفر الإلكترونية في المملكة العربية السعودية.

استخراج برنت إلكترونيا من جوازات السفر

يمكن للمواطن السعودي استخراج برنت إلكترونيًا من جوازات السفر باتباع الخطوات التالية:

قم بتسجيل الدخول إلى منصة أبشر الإلكترونية.

املأ جميع البيانات المطلوبة في الحقول المتوفرة، وتشمل البيانات المطلوبة: “رقم الهوية أو رقم السكن، نوع التاريخ الهجري أو الميلادي، تاريخ الميلاد”.

أدخل الرمز المرئي الذي يظهر على الشاشة، ثم راجع المعلومات التي أدخلتها سابقًا.

حدد “خدمة البيانات الخاصة بي”.

حدد القطاع المراد تنفيذه ثم اضغط على “سماح”.

اقرأ نافذة التأكيد، ثم انقر فوق قبول.

سيتم عرض معلومات الموافقة الكاملة بعد تأكيدها، انقر فوق “طباعة”.

استخراج خام برنت للمقيمين عبر الإنترنت

يمكن أيضًا الحصول على برنت للمقيمين، وليس للمواطنين السعوديين فقط، عبر الإنترنت باتباع الخطوات التالية:

ادخل على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية السعودية “”.

انقر فوق خيار الخدمات الإلكترونية.

قم بتسجيل الدخول إلى قسم الأحوال المدنية.

سيتم تقديم عدة خيارات للمواطن، انقر فوق خيار “بياناتي” للحصول على المعلومات المطلوبة بسهولة.

مرور المستخدم للتسجيل في موقع وزارة الداخلية.

أدخل البيانات في الحقول المتوفرة، بما في ذلك: اسم المواطن أو المقيم، الهوية أو رقم الإقامة، كلمة المرور.

عند الانتهاء، يسمح المواطن لإحدى الجهات المختصة بفحص بياناته الشخصية.

ثم يقوم المواطن بإرسال هذه المعلومات إلى القطاع المطلوب بالضغط على “اختيار القطاع”.

اختيار المكان الذي يود المواطن أن يعهد إليه بعرض بياناته ومعلوماته الشخصية، حيث يمكن للمواطن طباعة هذه المعلومات دون الذهاب إلى مركز الأحوال المدنية.

يمنح الموقع المواطن مهلة نهائية لتأكيد رغبته في السماح لإحدى الجهات المخولة بفحص بياناته الشخصية.

في حالة تأكيد المواطن الإذن، يمكن للمواطن طباعة البيانات والمعلومات لاستخدامها بناءً على طلب إحدى السلطات.

أهمية الطباعة الإلكترونية

تتميز خدمة الطباعة الإلكترونية برنت بالعديد من المزايا حيث أنها خدمة تساعد المواطن في كثير من الإجراءات الحكومية التي يحتاجها، كما أنها توفر على المواطنين الكثير من الوقت والجهد الذي يبذله المواطن في الحصول على أوراقهم من الحكومة الرسمية المراكز الحكومة السعودية هي أحد الأشكال الروتينية للمعاملات الرسمية، كما أعطت هذه الخدمة للمواطن خيار استخراج وثيقة رسمية ببياناته من أي دولة حول العالم بمجرد زيارة الموقع الرسمي وملء بياناته. والتحقق من هويته دون الحاجة إلى الذهاب إلى المراكز الحكومية والخضوع لإجراءات روتينية وأعباء روتينية تستغرق وقتًا طويلاً.

وصلنا هنا إلى نهاية هذا المقال حيث تحدثنا عن استخراج برنت إلكترونيًا من جوازات السفر، وكذلك استخراج خام برنت عبر الإنترنت للمقيمين وأهمية طباعة برنت الإلكترونية.