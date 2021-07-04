طريقة تمديد تأشيرة خروج وعودة 1443

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هند السوليه - الرياض - تعتبر طريقة تمديد تأشيرة الخروج والعودة قبل انتهاء صلاحيتها مسألة مهمة لأغراض التوضيح والتفاهم للباحثين عن وسيلة لتمديد تأشيرة الخروج والعودة قبل انتهاء صلاحيتها في المملكة العربية السعودية. وفي مقال الصلاحية هذا سنتحدث عن تأشيرة الخروج والعودة من جوانبها المختلفة.

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ما هي تأشيرة الخروج والعودة؟

في تعريف تأشيرة الخروج والدخول إلى أراضي المملكة العربية السعودية يمكن القول إنها تأشيرة محددة لفترة زمنية. خلال هذه الفترة يمكن للشخص السفر خارج حدود المملكة والعودة إليها، وتختلف مدة كل تأشيرة حسب نوع التأشيرة التي يحملها الشخص، فتختلف تأشيرة العمل عن تأشيرة الزيارة بقصد أداء مناسك الحج أو العمرة، ومن لديه تأشيرة دخول وخروج لبلد سعودي عليه احترام الموعد النهائي للتأشيرة لتجنب العقوبة من قبل السلطات السعودية في حالة انتهاء تأشيرتهم أثناء تواجدهم في أراضي المملكة ولم يجددوها. جدير بالذكر أن السلطات السعودية تمنح مدة 6 أشهر للتأشيرة قابلة للتمديد حسب نوع التأشيرة وطلب حاملها.

كيفية تمديد تأشيرة الخروج والعودة قبل انتهاء صلاحيتها

من الممكن تمديد تأشيرة الخروج والعودة للبلد السعودي قبل الموعد النهائي للتأشيرة ولا يتطلب تمديد التأشيرة سوى الذهاب إلى أحد مكاتب السفارات المعتمدة وسيحتاج أولئك الذين يرغبون في تمديد تأشيرة الخروج والعودة إلى مجموعة من الأوراق والمستندات التي سيحتاجها أثناء عملية تجديد التأشيرة وتمديد تأشيرة الخروج والعودة قبل انتهاء صلاحيتها في المملكة العربية السعودية على النحو التالي:

اذهب إلى مكتب الجوازات.

قدم طلب تأشيرة.

أكمل نموذج المعلومات للمقيمين في إقليم المملكة العربية السعودية.

يجب أن يكون لدى مقدم الطلب بصمة للمؤسسة ويجب أن تكون مختومة.

ضع جميع الأوراق والمستندات في مظروف واحد.

أرسل المغلف بالبريد الإلكتروني إلى مكان إقامة الشخص الذي يريد تمديد التأشيرة في بلده.

التوجه للسفارة السعودية في بلد مقدم الطلب مع جميع الأوراق المطلوبة.

المستندات المطلوبة لتمديد تأشيرة الخروج والعودة قبل انتهاء صلاحيتها

هناك عدد من الأوراق والمستندات التي يجب أن يمتلكها الشخص عند التقدم بطلب لتمديد تأشيرة الخروج والعودة قبل تاريخ انتهاء صلاحية تأشيرة المملكة العربية السعودية. هذه المستندات والأوراق هي:

صورتان لجواز السفر بخلفية بيضاء فقط.

قدم طلبًا شخصيًا.

جواز سفر خاص تزيد صلاحيته عن 6 أشهر.

صورة السكن.

نسخة من بطاقة هوية الكفيل.

خطاب خاص بتمديد طلب تمديد تأشيرة عودة إلى المملكة، بشرط أن يتضمن الخطاب اسم الشركة التي يعمل بها الشخص وحيث يوجد الكفيل أيضًا.

الموافقة على الرد على كتاب الغرفة التجارية والخارجية.

شكل تأشيرة التمديد والعودة قبل انتهاء صلاحية خطاب التمديد

يتطلب تقديم طلب لتمديد تأشيرة الخروج والعودة قبل انتهاء صلاحيتها حرفًا معينًا بتنسيق معين، وهذا التنسيق هو:

(سعادة قنصل المملكة العربية السعودية في “اكتب اسم البلد الذي يعيش فيه”. نطلب منك تمديد تأشيرة الخروج والعودة لكفيلتي: …… لديه رقم الإقامة … …… و رقم جواز السفر …… ..).

بعد ذلك، يتم كتابة السبب الرئيسي لتقديم طلب تمديد التأشيرة.

الرسالة مختومة: نشكرك على تعاونك ونتقبل احترامنا الفائق.

اسم الراعي: …… ..

توقيع الراعي: ………

كيفية تمديد تأشيرة الخروج والعودة للأقارب قبل انتهاء صلاحيتها

ما المقصود بطريقة تمديد تأشيرات الخروج والعودة للأقارب قبل انتهاء صلاحيتها؟ أي تمديد لتأشيرة الخروج والعودة لأبناء الشخص أو الزوجة أو الأقارب المماثلة، وسيتم تقديم هذا الطلب إذا كانت الزوجة والأطفال يقيمون خارج المملكة العربية السعودية لأكثر من 13 شهرًا وطلب تمديد التأشيرة للأقارب بشروط معينة وهي:

تزيد مدة إقامة الزوجة والأبناء خارج حدود المملكة العربية السعودية على 13 شهرًا.

مكان إقامة الشخص ساري المفعول.

تسجيل التصريح من وزارة الداخلية السعودية.

إذا كانت الزوجة والأبناء من جنسية أخرى، فيجب إدخال أسمائهم كما في جواز السفر.

إذا تقدمت الزوجة بطلب لتمديد التأشيرة، فسيتم قبول الطلب في السفارة بغض النظر عن صلاحية تصريح الإقامة.

وتجدر الإشارة إلى أنه عند تعبئة البيانات، هناك عدد من الشروط التي يجب مراعاتها من أجل تمديد تأشيرة الخروج والعودة للأقارب قبل انتهاء صلاحية التأشيرة، وهذه الشروط هي:

اكتب اليوم الذي ستعود فيه في حقل الفترة.

املأ النموذج إلكترونيًا.

اكتب أيضًا الرقم الداخلي والتاريخ.

بمجرد تأكيد هذه الشروط، يجب تقديم الطلب إلى إحدى الجهات المعتمدة ويجب استيفاء عدد من الشروط للموافقة على الطلب المقدم، وهذه الشروط هي:

من أجل الحصول على تأشيرة جديدة بعد انتهاء الموعد النهائي للتأشيرة، يجب على الشخص إثبات أن لديه وظيفة دائمة ومكان إقامة صالح.

إصدار تأشيرة لإجراءات التمديد للأشخاص الذين عادوا إلى وطنهم خلال فترة الإجازة.

تصدر الجوازات تأشيرات الدخول والخروج بعد فترة معينة.

يجب استيفاء جميع متطلبات التأشيرة مثل الإقامة والعمل.

يجب على مقدم الطلب الحصول على جميع الموافقات من الكفيل الراغب في تمديد التأشيرة.

أخيرًا، تجدر الإشارة إلى أن التأشيرات مجانية وليس لها أي مكافأة مالية.

المستندات المطلوبة لتمديد تأشيرة الخروج والعودة للأقارب قبل انتهاء صلاحيتها

هناك عدد من المستندات المطلوبة لتمديد تأشيرة الخروج والعودة للمُعالين قبل تاريخ انتهاء التأشيرة.

إحضار صورة من الإقامة في إقليم المملكة العربية السعودية.

نسخة من إقامة ولي الأمر.

أوراق للطلاب التي تثبت مؤهلاتهم للالتحاق بالجامعة، مثل ب ـ ختم الموافقة من وزارة التعليم العالي

توضيح مكان الإقامة الرئيسي لطالب التأشيرة.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الأوراق مخصصة لمن تجاوزت مدة التأشيرة سبعة أشهر، أما لمن تجاوزت الثلاثة عشر شهرًا فيجب عليهم مراعاة ما يلي:

لا يمكن أن تقل صلاحية جواز السفر عن خمسة أو ستة أشهر.

عدم تقديم المعاملة في يوم إصدار جواز السفر.

يجب أن يكون جواز السفر قابلاً للقراءة تلقائيًا.

كيفية تمديد تأشيرة خروج وعودة غير محدودة

يمكن لحاملي تأشيرة الخروج والعودة غير منتهية الصلاحية تمديدها على النحو التالي:

انتقل إلى مركز الجوازات وقدم طلب تمديد التأشيرة.

املأ نموذج المعلومات الخاص به.

بالإضافة إلى الموظف، قم بإرفاق بصمة خاصة بالمؤسسة مع الختم المقابل.

ضع الأوراق المطلوبة في مظروف وأرسل المغلف بالبريد الإلكتروني إلى المقيم في بلد إقامته.

التوجه للسفارة السعودية مع الأوراق في الظرف وجواز السفر ساري المفعول لأكثر من 6 أشهر.

كيفية تمديد تأشيرة الخروج والعودة للعمالة المنزلية

توجد تأشيرة خروج وعودة للعمالة المنزلية، ولتمديد هذه التأشيرة يجب اتباع الخطوات التالية:

يجب أن يكون تصريح الإقامة ساري المفعول.

ألا تزيد إقامة الشخص خارج المملكة العربية السعودية عن 7 أشهر.

لا يمكن لزوجة هذا الشخص وأطفاله الإقامة خارج المملكة العربية السعودية لأكثر من 13 شهرًا.

يجب إكمال نموذج الطلب من خلال موقع خدمة التأشيرات التابع لوزارة الخارجية.

يجب ختم النموذج من قبل غرفة التجارة إذا تم تقديم طلب لمؤسسة من قبل الراعي.

يجب أن تكون البيانات مكتوبة باللغة العربية إذا كان الشخص عربيًا أو يحمل الجنسية العربية.

الموعد النهائي لطلب التأشيرة هو ثلاثة أيام لإكمال الطلب وإصداره.

يجب على الشخص تسجيل الرقم الداخلي وتاريخ إصدار تصريح التمديد من قبل وزارة الداخلية.

يجب عليه استلام طلب التأشيرة بنفسه.

تمديد تأشيرات الخروج والعودة إلكترونيًا

يمكن تمديد تأشيرة الخروج والعودة إلكترونيًا على النحو التالي: