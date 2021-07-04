العراق يعتمد ”بطاقة التلقيح” ضد كورونا للوافدين والمغادرين 

أعلنت سلطة الطيران المدني في العراق اعتمادها اعتبارا من أكتوبر المقبل "بطاقة التلقيح" بدلا من فحص pcr للمسافرين القادمين والمغادرين، ضمن إجراءات احتواء الموجة الثالثة من الوباء.
العراق يعتمد العراق.. فرض حظر تجوال في ذي قار بسبب موجة كورونا الثالثة
وقال مدير إعلام الطيران المدني جهاد الديوان، إن "رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي قرر خلال الجلسة الـ 22 لمجلس الوزراء، اعتماد بطاقة التلقيح بجرعتين بدلا من الفحص المختبري PCR اعتبارا من أكتوبر المقبل للمسافرين القادمين والمغادرين، مع تدقيق البطاقة ضمن الحاسبة بالتعاون مع وزارة الصحة".
وأشار إلى أن "سلطة الطيران المدني ستمنع أي شخص من المسافرين بالمغادرة من البلاد، إلا بوجود بطاقة التلقيح، إذ يأتي هذا الإجراء وفقا لمتطلبات أغلب الدول العربية والأوروبية".
من جهته، أوضح مدير الصحة العامة رياض الحلفي، أن "قرار مجلس الوزراء باعتماد البطاقة التلقيحية للمسافرين جاء بسبب ارتفاع أعداد الإصابات الذي تشهده البلاد إلى أكثر من 7 آلاف مع ارتفاع أعداد الوفيات، نظرا لدخول الموجة الثالثة المتحورة سريعة الانتشار".
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