هزة أرضية بقوة 3.2 درجة تضرب الأردن 

سجل مرصد الزلازل الأردني الأحد هزة أرضية بقوة 3.2 درجة على مقياس ريختر، كان مركزها على بعد 50 كيلومترا شمال غربي نابلس في فلسطين، وذلك عند الساعة الخامسة مساء بتوقيت عمان.

ووفق بيانات المرصد فقد وقعت الهزة على عمق كيلومترين.

وتقع المنطقة في حفرة الانهدام المعروفة بالنشاط الزلزالي الخامل، وتتوسط الشق السوري الإفريقي (فالق البحر الميت)، ما يجعلها عرضة لهزات أرضية، نتيجة تحرك الألواح في باطن الأرض.