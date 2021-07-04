ارتفاع مؤشر بورصة مسقط بنسبة 48ر0% عند الإغلاق

ارتفاع مؤشر بورصة مسقط بنسبة 48ر0% عند الإغلاقارتفع مؤشر بورصة مسقط (30) (4ر19) نقطة وبنسبة (48ر0) في المائة اليوم الأحد، ليغلق عند مستوى (47ر4098) نقطة مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت (09ر4079) نقطة.

وقالت وكالة الأنباء العمانية إن قيمة التداول بلغت مليونًا و(562) ألفًا و(810) ريالات عمانية منخفضة بنسبة (8ر35) في المائة مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت مليونين و(432) ألفًا و(430) ريالًا عمانيًا.

وأشار التقرير الصادر عن البورصة إلى أن القيمة السوقية قد ارتفعت بنسبة (136ر0) في المائة عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب من (61ر21) مليار ريال عماني.

وبلغت قيمة شراء غير العمانيين في البورصة (222) ألف ريال عماني مشكلة ما نسبته (19ر14) في المائة، فيما بلغت قيمة بيع غير العمانيين (95) ألف ريال عماني أي ما نسبته (07ر6) في المائة بينما ارتفع صافي الاستثمار غير العماني (127) ألف ريال عماني وبنسبة (12ر8) في المائة.

