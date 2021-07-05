مستوطنون يقتحمون باحات «الأقصى» تحت حماية قوات الاحتلال

اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الإثنين، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت مصادر مقدسية بأن عشرات المستوطنين اقتحموا باحات المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، وأدوا صلوات تلمودية، ونفذوا جولات استفزازية.

واقتحم أكثر من 1741 مستوطنا باحات المسجد الأقصى خلال شهر حزيران المنصرم.

وينفذ المستوطنون اقتحامات شبه يومية للمسجد الأقصى المبارك، وينفذون جولات استفزازية داخل باحته، ويرافقهم أحيانا المتطرف يهودا غليك، وعضو الكنيست المتطرف إيتمار بن جفير.

وفي بيت لحم، اقتحم مئات المستوطنين فجر اليوم مقاما في بلدة تقوع شرق بيت لحم.

وأفاد مصدر أمني فلسطيني بأن نحو 10 حافلات تقل مئات المستوطنين اقتحمت بلدة تقوع باتجاه مقام “بير موسى” تحت حراسة قوة كبيرة من جيش الاحتلال وأدوا صلوات تلمودية.

وكان عشرات المستوطنين اقتحموا، فجر اليوم، مسجد النبي يونس في بلدة حلحول شمال الخليل، حيث اندلعت مواجهات أصيب خلالها 6 مواطنين بالرصاص المغلف بالمطاط.