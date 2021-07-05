البرلمان الليبي يستمع لإنجازات حكومة الدبيبة خلال 100 يوم

عقد البرلمان الليبي، اليوم الإثنين، جلسة بحضور رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة، وقال رئيس مجلس النواب عقيلة صالح في مستهل المناقشات، إن الجلسة تتعلق بالاستماع وسؤال الحكومة حول ما تم من تعهدات خلال 100 يوم من توليها المسؤولية، موضحا أن لجنة المالية ستجتمع مع الحكومة، يوم غد الثلاثاء، وتناقش معها التعديلات المطلوبة على الميزانية، وتحيل المقترحات إلى مجلس النواب.

وفي كلمة أمام الجلسة أشار الدبيبة إلى أنه سيعمل على أن يكون البرلمان على اطلاع بتفاصيل الميزانية كافة، آملا في ”تفهم البرلمان لما يمر به المواطن الليبي، وكذلك المؤسسات التي تحتاج للدعم، وأيضا بعض المؤسسات التي تحتاج لإسعاف سريع مثل الكهرباء والمياه، ومكافحة كورونا“.

وذكر الدبيبة في كلمته أنه ”تم تخصيص 50 مليون دينار (11 مليون دولار) للمفوضية العليا للانتخابات، وستصلها مباشرة عند توفر هذه المبالغ“.

وأضاف في كلمته أن ”مشكلة الكهرباء امتدت لعشر سنوات ورغم كل المبالغ التي صُرفت لم يقوموا بشيء، والمرضى لا يجدون علاجا والمواطنون لا يجدون سكنا، وبعض محطات تحلية المياه لم تر الصيانة منذ 20 عاما“.

وذكر الدبيبة أنه سيتم التنسيق مع لجنة (5+5) للإعلان قريبا عن اسم الوزير الذي سيتولى هذه الوزارة.

واعتبر رئيس الحكومة أن الأجهزة الرقابية هي المسؤولة عن مراقبة صرف الميزانية، مؤكدا ”جاهزية الحكومة للمراقبة والعمل على تقديم جدول مرتبات موحد قبل نهاية العام“.

وأشار الدبيبة إلى أن جميع السفراء والقائمين بالأعمال أنهوا المدة القانونية لإيفادهم؛ وعليه سيتم تعيين سفراء بدلا عنهم في القريب.

كما ذكر وزير المالية خلال جلسة البرلمان لاعتماد الميزانية أن ”الوفاق“ و“المؤقتة“ استحدثتا 61 مؤسسة جديدة؛ ما أثر على وزارة المالية في إعداد تقديرات الباب الثاني ليصل إلى 12 مليار دينار.

وأوضحت الوزارة في ردودها على أعضاء مجلس النواب بأنها شكلت لجنة لدراسة الموازنة وفقا لاحتياجات الوزارات.

وسألت لجنة المالية بالبرلمان عن آلية صرف 20 مليون دينار في الميزانية دون وجود تفاصيل للمشروعات التي سيبوب بخصوصها هذا المبلغ، وكذلك عن أسباب قفز الباب التسييري من 6 ملايين دينار عام 2018 إلى 12 مليونا. وبدورها أجابت الحكومة بأن ذلك عائد للتوسع في استحداث مؤسسات من قبل الحكومتين السابقتين ”الوفاق“ و“المؤقتة“.