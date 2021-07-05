إحباط هجوم لتهريب عناصر ”داعش” المعتقلين في أربيل  

أعلنت السلطات الحكومة في إقليم كردستان العراق اليوم الاثنين، إحباط هجوم لتهريب عناصر من تنظيم "داعش" معتقلين في أربيل عاصمة الإقليم. وذكر مجلس أمن الإقليم أنه "أحبط مخططا لتنظيم داعش لمهاجمة إحدى مؤسساته الأمنية بغية تهريب عناصر التنظيم المعتقلين في أربيل". ونشر المجلس مقطع فيديو يتضمن اعترافات أحد عناصر التنظيم بالتخطيط لهذه العملية.

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