التحالف الدولي: ثلاثة صواريخ استهدفت قاعدة عين الأسد في العراق 

أعلن واين ماروتو، المتحدث باسم التحالف الدولي في العراق وسوريا، اليوم الاثنين، أن ثلاثة صواريخ استهدفت قاعدة عين الأسد التي تتواجد فيها القوات الأمريكية بمحافظة الأنبار العراقية.
وقال على حسابه في "تويتر": "في الساعة 2:45 مساء بالتوقيت المحلي للعراق، تعرضت قاعدة عين الأسد الجوية لثلاثة صواريخ".
وأضاف: "سقطت الصواريخ على محيط القاعدة. لا توجد إصابات ويتم تقييم الأضرار".
وأفاد مراسلنا في العراق، اليوم الاثنين، بتعرض قاعدة عين الأسد التي تتواجد فيها قوات أمريكية غربي البلاد، إلى هجوم صاروخي.
وقبل أيام تعرضت القاعدة لهجوم بطائرة مسيرة مفخخة، لم تتسبب بأي إصابات.
وفي وقت سابق أصدرت "تنسيقية المقاومة العراقية" بيانا أعلنت فيه تصعيد هجماتها ضد القوات الأمريكية في العراق.
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