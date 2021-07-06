إيران تؤكد حدوث عمل تخريبي استهدف أحد مباني منظمة الطاقة لديها

أكدت الحكومة الإيرانية، اليوم الثلاثاء، "حدوث عمل تخريبي في 23 يونيو الماضي، استهدف أحد مباني منظمة الطاقة"، لافتة إلى أن "هذا العمل لم يؤد إلى أضرار هامة بشرية أو في المعدات".
وقال المتحدث باسم الحكومة، علي ربيعي: "الحادثة التي تعرض لها مبنى تابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية أدى إلى إيجاد حفرة في سقف المبنى فقط"، مشيرا إلى أن "الصورة عبر الأقمار الصناعية التي نشرتها وسائل الإعلام التقطت أثناء إزالة السقف وتغييره".
وأضاف ربيعي: "العمليات التخريبية التي تتعرض لها منشآتنا النووية لن تؤثر على نشاطنا النووي"، مؤكدا أن "قدرات إيران النووية ازدادت بعد كل عمل تخريبي تعرضت له".
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