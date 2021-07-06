ارتفاع النفط لأعلى مستوياته في عدة سنوات

ارتفاع النفط لأعلى مستوياته في عدة سنواتارتفعت أسعار النفط لأعلى مستوياتها في عدة سنوات، اليوم الثلاثاء، مع عدم توافق منتجي "أوبك+" حول خطط لزيادة الإمدادات في مواجهة ارتفاع الطلب العالمي.

وقفز خام برنت 62 سنتا بما يعادل 0.8بالمائة إلى 77.78 دولار للبرميل بحلول الساعة 07.48 بتوقيت غرينتش، وهو مستوى لم يشهده منذ أكتوبر 2018.

وتم تداول العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بارتفاع 1.75 دولار أو 2.3بالمائة عند 76.91 دولار، وهو أعلى مستوى منذ نوفمبر 2014.

وانهارت المحادثات بين وزراء من "أوبك+" أمس الاثنين ولم يتم الاتفاق على موعد لاستئناف المفاوضات بعد تأجيل المحادثات لليوم الثالث بعد تصاعد الخلافات بين أعضاء من أوبك.

(سبأ)

