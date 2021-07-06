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ارتفاع مؤشر بورصة مسقط عند الإغلاق

ارتفع مؤشر بورصة مسقط (30) اليوم الثلاثاء 7ر18 نقطة وبنسبة 46ر0بالمائة ، ليغلق عند مستوى 52ر4121 نقطة. ارتفاع مؤشر بورصة مسقط عند الإغلاقارتفع مؤشر بورصة مسقط (30) اليوم الثلاثاء 7ر18 نقطة وبنسبة 46ر0بالمائة ، ليغلق عند مستوى 52ر4121 نقطة. وذكر التقرير الصادر عن البورصة أن قيمة التداول بلغت 36ر3 ملايين ريال عماني ، منخفضة بنسبة 7ر41 بالمائة مقارنة مع آخر جلسة تداول. وأشار التقرير إلى أنَّ القيمة السوقية ارتفعت بنسبة 175ر0بالمائة عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب من 66ر21 مليار ريال عماني.

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