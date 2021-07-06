الأردن.. مقتل 4 أطفال أشقاء بحادث غرق 

قتل 4 أطفال أشقاء بحادث غرق في سد الكرامة غرب البلقاء وسط الأردن اليوم الثلاثاء.
وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إن فرق الغطس المتخصصة والعاملة في مديرية دفاع مدني البلقاء تعاملت مساء الثلاثاء مع مصرع أربعة أطفال أشقاء تعرضوا للغرق في مياه سد الكرامة غرب البلقاء.
وأضاف أنه تم إخراج جثث الأطفال بمساعدة المواطنين ونقلهم إلى مستشفى الشونة الجنوبية الحكومي.
وأفاد الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام بأنه تم فتح تحقيق في الحادث.
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