العراق.. حريق داخل منطقة مطار المثنى وسط بغداد 

أفاد مراسلنا في بغداد بأن حريقا اندلع في منطقة مطار المثنى وسط العاصمة، دون معرفة تفاصيل تذكر عن أسبابه حتى الآن.
العراق.. حريق داخل منطقة مطار المثنى وسط بغدادحريق كبير يلتهم سوقا وسط بغداد وفرق الدفاع المدني تستنفر (صور)
وأكد مصدر أمني أن "الحريق اندلع مساء اليوم الثلاثاء، في قاعة كبيرة للمؤتمرات وأحراج في المطار".
وأضاف، أنه "تم توجيه 12 فرقة إطفاء للسيطرة على النيران".
ولم يعلن عن سقوط أي ضحايا نتيجة الحادث.
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