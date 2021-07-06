المغرب يسجل 1177 إصابة و7 وفيات جديدة بكورونا 

أعلنت وزارة الصحة المغربية يوم الثلاثاء تسجيل 1177 إصابة جديدة بفيروس كورونا ارتفاعا من 247 أمس، ليصل العدد الإجمالي للإصابات في المملكة إلى 535974.

وتشير البيانات أيضا إلى تسجيل سبع وفيات جديدة نزولا من عشر أمس، ليصل إجمالي الوفيات إلى 9336.

وكان المغرب قد أعلن الاثنين عن عزمه على تصنيع خمسة ملايين جرعة شهريا من لقاح كوفيد-19 قبل مضاعفة هذه الكمية على المدى المتوسط.