وسام الفاتيكان..محمد بن زايد «رجل الإنسانية»

منحت المؤسسة البابوية التربوية – التابعة للفاتيكان – الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وسام «رجل الإنسانية» .. ويأتي منح الوسام عرفاناً وتقديراً لدعم سموه المستمر وجهوده الخيرة في تعزيز العمل الإنساني والإغاثي الدولي وتكريماً لدوره في تعزيز قيم السلام والتعايش وتأكيد أهمية الحوار وسيلةً لتجنب الصراعات وإعلاء القيم والمبادئ الإنسانية.

وتقديراً لما تقوم به دولة الإمارات من دور ريادي في مجال خدمة الإنسانية جمعاء خاصة في ظل ما يشهده العالم من تداعيات جائحة «كوفيد 19».

كما جاء تأكيداً على نهج الشيخ محمد ين زايد، في السير على طريق المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، الذي وهب نفسه للعمل الإنساني، محلياً وعربياً ودولياً، ففي الداخل عمل بكل عزيمة نحو بناء الوطن وخدمة مواطنيه وتحقيق طموحاتهم وتطلعاتهم وتوفير الحياة الكريمة لهم.

أما على الأصعدة العربية والإقليمية والدولية فقد سخر جميع الإمكانيات من أجل دعم القضايا الإنسانية العالمية بمواقفه الشجاعة، ومبادراته العديدة الريادية والمتميزة في مجال العمل الإنساني ولخدمة البشرية جمعاء.

رجل الإنسانية

وتحت نفس العنوان، أكدت صحيفة الاتحاد الإماراتية، في افتتاحيتها، أن الشيخ محمد بن زايد، شخصية قيادية عالمية فذَّة، محور تحركاتها إحلال الأمن وإشاعة السلام، وتعزيز قيم العطاء والتسامح، ونشر ثقافة الحوار والتقارب بين الثقافات والأديان، وتعميم التنمية وتحقيق الازدهار.

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وقالت الصحيفة: محمد بن زايد «رجل الإنسانية»، أينما وجد الخير في العالم تجد اسم محمد بن زايد: مشاريع تنموية، مساعدات إغاثية، القضاء على الفقر، محاربة الجوع، استئصال الأوبئة والأمراض، إلى جانب الشراكات مع المؤسسات الأممية والدولية العاملة في المجال الإغاثي الإنساني.

وأضافت الاتحاد: «رجل الإنسانية» وسام منحته المؤسسة البابوية التربوية التابعة للفاتيكان لسموه، تقديراً لدوره الكبير على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، والذي يرتكز لمنظومة القيم والمبادئ الإنسانية النبيلة التي أقام عليها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان .. فقد وقف مع العالم، للتخفيف من حدة تداعيات أكبر أزمة صحية في القرن الحالي، عبر مساعدات طبية وجه سموه بتقديمها لكل من يحتاجها، ووظف إمكانات الإمارات للوصول إلى لقاح للتخفيف من المعاناة البشرية.

وفي السياسة أيضاً إنسانية محمد بن زايد لم تغب، فهو يعمل بيدٍ على الدعوة لتقريب وجهات النظر، وتحقيق الأمن والاستقرار، لأنه صاحب المواقف الشجاعة الرافضة للتطرف والإرهاب..وبيد أخرى يبني وطناً أضحى أنموذجاً للتعايش والتسامح والتنمية، ومنطلقاً للمبادرات التي تحد من المعاناة البشرية، وتفتح آفاقاً نحو التنمية والازدهار

محمد بن زايد رجل الإنسانية

وكتبت صحيفة الوطن الإماراتية، تحت نفس العنوان: يأتي تقليد مؤسسة التعليم البابوية التابعة للفاتيكان، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وسام «رجل الإنسانية»، لدوره التاريخي ومبادراته الإنسانية خلال جائحة «كوفيد19»، وحرصه على السلام والتعايش وإنهاء الصراعات..وكم من محطات خالدة في أنقى سجلات العمل الإنساني أُنجزت بفضل جهوده ومواقفه الحانية ودعمه للمحتاجين على الصعد كافة، مُعلم العطاء ولطالما خاض سباقاً مع الزمن عبر مبادرات خلاقة عابرة للحدود في جميع اتجاهات الأرض وهو ينشر الأمل ويحدث التغيير الإيجابي في حياة المستهدفين.

رجل تشمخ به الإنسانية وتحمل الوفاء والعرفان لمساعيه الحميدة فبات المتوج في وجدان الشعوب وملهم الأجيال وقدوة لكل من يعمل لخير الإنسان والإنسانية.

القادة الكبار هم أصحاب القرارات التاريخية الشجاعة التي تكون كفيلة بإحداث التحول نحو الأفضل، وفي وطننا فإن رؤية ونهج الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وتأكيد سموه أهمية السلام والعمل ليكون نهجاً راسخاً، يتصدر الاهتمامات لما له من أثر في حاضر ومستقبل الأجيال، وقد كان لمساعي الإمارات إنجازات على المستوى الدولي في تحقيق السلام ووضع حد للصراعات في عدة مناطق.