أوصت لجنة متابعة تدابير الوقائية من فيروس كورونا في لبنان، اليوم الأربعاء، بإلزام الوافدين من بعض الدول إلى لبنان، الحجر الفندقي 4 أيام باستثناء من تلقى اللقاح.
وطلبت اللجنة بأن تلزم وزارة الأشغال العامة والنقل - المديرية العامة للطيران المدني، القادمين من الإمارات، زامبيا، ليبيريا، إثيوبيا، سيراليون، ملاوي، كينيا، وغامبيا بالحجز الفندقي لمدة 3 ليال/4 أيام على نفقتهم الخاصة.
كما أوصت اللجنة، وزارة الداخلية والبلديات بتحديد مستقبل واحد لكل وافد في المطار، وأوصت وزارة الداخلية والصحة والصليب الأحمر اللبناني بإنشاء خلية عمل لترصد الحالات المستجدة والمتعلقة بالمتحورات المستجدة.
ووصل عدد المصابين بفيروس كورونا في لبنان إلى 545,965 بينما تم تسجيل 7,865 حالة وفاة، وفق ما أفاد موقع "وورلدوميترز إنفو" المتخصص بمتابعة إحصائيات كورونا في دول العالم.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر لبنان يلزم الوافدين من الإمارات و7 دول إفريقية بالحجر الفندقي 4 أيام على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.