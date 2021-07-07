ليبيا.. السيطرة على مقرات ومعسكرات في الجنوب استغلتها مجموعات خارجة عن القانون 

أعلنت غرفة عمليات الجنوب ومنطقة سبها العسكرية التابعة لـ"الجيش الوطني الليبي"، سيطرتها على مقرات ومعسكرات استغلتها مجموعات خارجة على القانون ومرتزقة في عمليات إجرامية.

وقال آمر مجموعة عمليات المنطقة الجنوبية اللواء المبروك سحبان: "العمل الذي تقوم به القوات المسلحة في هذه منطقة هو عمل أمني صرف يستهدف فرض الأمن والاستقرار ومنع الانفلات الأمني، وهذا مطلب سكان المنطقة التي عانت كثيرا من هذا الموضوع، ولا نستهدف أحدا لا قبيلة ولا مكون".

من جانبه، أفاد آمر منطقة سبها العسكرية العميد عبد القادر النعاس بأنه "تم اقتحام المقر بمساندة كتيبة الجارح وتمت السيطرة عليه والعمل جار علي بناء 4 كتائب نظامية وتم تمركز 2 منها في معسكر الرحبة والمدفعية الذي يحتاج إلى صيانة بسيطة".