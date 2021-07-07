رويترز: سماع دوى انفجار فى مدينة دبى بالإمارات 

أفادت وكالة "رويترز" نقلا عن شهود بسماع دوي انفجار في مدينة دبي الإماراتية، مشيرة إلى أن السبب غير معلوم بعد، حسبما نشرت روسيا اليوم، فى خبر عاجل.



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