غارات تركية على مواقع كردية في شمال العراق

شن الطيران الحربي التركي غارات جوية على مواقع في محافظة دهوك شمال العراق، أمس الأربعاء، أسفرت عن إصابة شخص، وانقطاع التيار الكهربائي في موقع القصف.
وذكرت وسائل إعلام عراقية أن “طائرات تركية قصفت محيط قرية هرور بناحية كاني ماسي في قضاء العمادية ضمن محافظة دهوك”.
وأضافت أن “القصف الجوي أسفر عن جرح مواطن وقطع للتيار الكهربائي عن قرية هرور”.
ويحيط بالقرية التي تعرضت للقصف التركي مراع ومزارع يملكها سكان تلك الناحية.
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