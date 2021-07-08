الخارجية الفلسطينية: إسرائيل تحولت إلى دولة فاشية وعنصرية

قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الخميس، إن قوات الاحتلال تشن حربا مفتوحة ومتواصلة ضد الحق والوجود الفلسطيني، عبر استباحة كامل الأرض المحتلة منذ عام 1967، وتصعيد الحصار على قطاع غزة، واعتبرت الوزارة أن إسرائيل تحولت إلى دولة فاشية وعنصرية.

وأشارت الخارجية في بيان صحفي اليوم ، الخميس، إلى استمرار عمليات مصادرة وسرقة الأرض الفلسطينية وتخصيصها لصالح الاستيطان، وشن عدوان شرس لتفريغ جميع المناطق المصنفة “ج” بما فيها الأغوار من الفلسطينيين، هذا بالإضافة لما تتعرض له القدس الشرقية المحتلة ومحيطها من عمليات تهويد متواصلة لتكريس فصلها عن محيطها الفلسطيني وربطها بالعمق الإسرائيلي.

وذكرت الخارجية في بيانها أن الأسابيع الماضية شهدت تصعيدا ملحوظاً في عدوان قوات الاحتلال وميليشيات المستوطنين المسلحة على الشعب الفلسطيني وأرضه، كان آخرها الاقتحامات المتواصلة للمسجد الأقصى كما حدث صباح هذا اليوم في تنظيم اقتحام له من ما تسمى “منظمة نساء من أجل الهيكل”.

وتطرقت الخارجية إلى ما حدث بالأمس من عربدات لعصابات المستوطنين واقدامهم على إغلاق شارع القدس الخليل والتظاهر ورفع شعارات عنصرية معادية للعرب، وإقدام قوات الاحتلال على تفجير منزل الأسير منتصر شلبي فجر اليوم، وارتكاب عناصر الإرهاب اليهودي اعتداءً آثماً على مسجد حسن بيك في يافا وتحطيم نوافذه، ذلك كله وسط تفاخر عدد من أركان الحكومة الاسرائيلية باستمرار(البناء في أرض إسرائيل) كما قالت ايليت شاكيد وزيرة الداخلية في حكومة بينت-لبيد.

وشددت على أن إقدام قوات الاحتلال على تدمير خربة حمصة الفوقا للمرة الخامسة خلال عام والسابعة منذ العام الماضي يعبر عن نهج متواصل ضمن سياسة معتمدة أساسها الاحتلال والتطهير العرقي عبر القوة العسكرية وبلطجة عصابات المستوطنين في سرقة الأرض والتخويف والتهديد والاعتقال.

وأكدت ان دولة الاحتلال تحولت إلى دولة أبرتهايد، ودولة فاشية حاقدة عنصرية بامتياز، وعلى المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته حيال هذه الجرائم، وقفها ومنعها قبل ان يصبح الوقت متأخراً على كل شيء ممكن.