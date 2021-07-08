الجيش الليبي يعلن تعرض إحدى وحداته لهجوم في الجفرة

أعلن الجيش الليبي، اليوم الخميس، تعرض إحدى وحداته لهجوم مسلح في منطقة سوكنة بالجفرة في وسط البلاد.

وأوضح بيان للقوات المسلحة الليبية تعرض وحدات من اللواء 128 التابعة للجيش الوطني، ليلة أمس، لهجوم من قبل أربع سيارات مسلحة شمال منطقة سوكنة بالجفرة.

وأضاف البيان أن القوات المسلحة وجهت رداً على هذا الهجوم ما أدى إلى انسحاب من وصفتهم بـ”العصابة الإرهابية”.

وأكد الجيش الليبي أن هذا العمل “استفزاز واضح وصريح ومتعمد، ويهدف إلى تصعيد المواجهة المسلحة وعرقلة وقف إطلاق النار”. متابعاً “من الواضح أن التكفيريين المتطرفين سعوا إلى توريط الجيش الوطني الليبي في اشتباكات من أجل اتهامه بتعطيل التسوية السلمية والوصول للاستحقاق الانتخابي في 24 ديسمبر القادم الذي نتطلع اليه كما يتطلع اليه الشعب الليبي بفارغ الصبر”.

وشدد البيان على التزام القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية التام بمبادئ اتفاقية وقف إطلاق النار واحترام المساعي المحلية والدولية الرامية لإحلال السلام في ليبيا.

كما شدد على أن أي استفزاز سيواجه بالقوة ورد حازم، وتابع: “سوف تستمر عمليات الجيش الوطني الليبي في محاربة الإرهابيين حتى يتم اجتثاثهم من كامل الأراضي الليبية”.