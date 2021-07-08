انخفاض مؤشر بورصة مسقط عند الإغلاق

انخفاض مؤشر بورصة مسقط عند الإغلاقانخفض مؤشر بورصة مسقط (30) (6ر11) نقطة وبنسبة (28ر0) في المائة اليوم الأربعاء، ليغلق عند مستوى (90ر4109) نقطة مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت (52ر4121) نقطة.

وقالت وكالة الأنباء العمانية إن قيمة التداول بلغت (3) ملايين و(552) ألفًا و(461) ريالًا عمانيًا مرتفعة بنسبة (6ر3) في المائة مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت (3) ملايين و(363) ألفًا و(20) ريالًا عمانيًا.

وأشار التقرير الصادر عن البورصة إلى أن القيمة السوقية قد انخفضت بنسبة (098ر0) في المائة عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب من (64ر21) مليار ريال عماني.

وبلغت قيمة شراء غير العمانيين في البورصة (340) ألف ريال عماني مشكلة ما نسبته (58ر9) في المائة، فيما بلغت قيمة بيع غير العمانيين (417) ألف ريال عماني أي ما نسبته (73ر11) في المائة بينما انخفض صافي الاستثمار غير العماني (76) ألف ريال عماني وبنسبة (15ر2) في المائة.