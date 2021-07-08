الذهب يصعد مع نزول الدولار

الذهب يصعد مع نزول الدولارقلبت أسعار الذهب مسارها لتحقق مكاسب اليوم الخميس، مع تراجع الدولار ومواصلة عوائد السندات مسارها الهبوطي، مما يجعل المعدن الذي لا يدر عائدا أكثر جاذبية للمستثمرين.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 1811.10 دولار للأوقية (الأونصة). وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.7% إلى 1814.70 دولار.

وانخفض مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل ست عملات رئيسية أخرى 0.1 %. وضعف الدولار يجعل الذهب أقل تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.

في غضون ذلك، بلغت عوائد سندات الخزانة الأميركية القياسية لأجل عشر سنوات أدنى مستوى في أكثر من أربعة أشهر.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة عند 26.12 دولار للأوقية، وانخفض البلاتين 0.9% إلى 1075.30 دولار، ونزل البلاديوم 0.8% إلى 2827.80 دولار.