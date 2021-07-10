ليبيا تتخذ إجراءات لمساعدة رعاياها العالقين بتونس على العودة 

أصدر رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، تعليماته لجميع الأجهزة ذات العلاقة، بسرعة تمكين الليبيين العالقين بتونس من العودة إلى البلاد.
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وفي السياق ذاته تواصل الرئيس مع كل من رئيس الحكومة الليبية، ووزير الداخلية، ورئيس جهاز المخابرات، بشأن توفير كافة الدعم لإتمام عودة الليبيين العالقين دون أي تأخير، مع مراعاة الإجراءات الاحترازية، بعد عودتهم للبلاد.
كما أصدر تعليماته لكل من القائم بالأعمال والقنصل العام الليبيين في تونس، للعمل بشكل مستمر، إلى حين تمكين جميع المواطنين العالقين من العودة إلى ليبيا.
وفي وقت سابق قررت السلطات الليبية غلق الحدود مع تونس لمدة أسبوع، بسبب الوضع الوبائي المتأزم الذي تشهده الأخيرة.
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