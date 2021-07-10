رئيس تونس يشكر السيسي لإرسال مصر مساعدات طبية لبلاده  

أعرب الرئيس التونسى قيس سعيد اليوم السبت عن خالص شكره للرئيس عبدالفتاح السيسى لإرسال مصر طائرتين عسكريتين محملتين بالمعدات الطبية، لمساعدة تونس فى مكافحة فيروس كورونا.

وقالت الرئاسة التونسية فى تغريدة عبر موقع تويتر، إن رئيس الجمهورية قيس سعيد يتوجه بخالص الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى إثر إرسال طائرتين عسكريتين محملتين بمعدات طبية لمعاضدة جهود تونس فى التصدي لجائحة كوفيد19.

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