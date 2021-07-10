الجامعة العربية تؤكد تأييدها للموقف المصري السوداني في ملف سد النهضة 

أكد الأمين المساعد لجامعة الدول العربية حسام زكي اليوم السبت أن الجامعة تؤيد الموقف المصري السوداني في ملف سد النهضة الإثيوبي.

وخلال تصريحات متلفزة قال زكي إن المسعى المصري والسوداني في قضية سد النهضة كان يهدف بشكل أساسي إلى أمرين، الأول هو توعية الرأي العام الدولي من خلال الاقتراب من مجلس الأمن، وذلك باعتبار أن هناك مشكلة رئيسية تهدد الأمن والاستقرار في هذه المنطقة

أما الأمر الثاني فأشار المسؤول إلى محاولة القاهرة والخرطوم استصدار رد فعل من المجلس للمضي قدما والبناء عليه، لافتا إلى أن الجانب الإثيوبي كان له حق توضيح موقفه، "ولكن رد فعل المجلس كان معروفا من البداية أن به صعوبات، وهذا أمر مطروح للبحث مستقبلا".

وأوضح أن الموقف داخل جامعة الدول العربية به "تأييد كامل للموقف المصري والسوداني"، مضيفا: "ولا أريد أن يفهم من ذلك أنه تأييد أعمى، خاصة أنني حضرت حوارات لمصلحة الموقفين المصري والسوداني وتأييد حقوقهم المائية، والوصول لاتفاق ملزم بشأن ملء وتشغيل سد النهضة".