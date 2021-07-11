مؤشر الاتحاد .. موده عالي

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*نادي الاتحاد السعودي يعيش هذه الأيام أجواء عمل جبارة بكل فاعلية فائقة ، عمل ليلا ونهارا من أجل مصلحة النادي بشكل عام ولعبة كرة القدم بشكل خاص، إدارة أنمار الحائلي لديها طموح وفق استراتيجية مؤطرة بكل برامجها المعدة الإعداد الشامل والأمثل ، يعملون على ابرام صفقات ثقيلة تعمل الفارق المرجح وفق نظرة فنية عالية الجودة ، كذلك يعملون على الإيفاء بشروط الكفاءة المالية بكل جدارة واقتدار ، أيضا العمل على تقفيل القضايا ، فعلا : عمل جبار ضخم ، بإذن الله تعالى يكلل بالنجاح الصداح ، الأيام القادمة مفرحة لكافة عشاق الاتحاد الأوفياء بكل بقاع العالم .
* الخوف من عودة الاتحاد شيء متوقع ، لأنهم يعون تماما حينما يعود الاتحاد يضع كل شيء في مكانه الطبيعي ، ما حدث بعد اتمام صفقة كورنادو من اهتزاز في بعض اللجان التي تعيش في جلباب ميولهم الخاصة ، أيضا ما حدث من بعض الدونيين من عمل هشتاقات ، كل تلك الهرطقات تؤكد الخوف المتزايد من عودة الاتحاد المونديالي العالمي .. العميد فخر بلادي .
* من المتوقع أن يكون التنافس أقوى داخل الملعب ، نظرا لجلب تلك الصفقات المدوية ، أيضا لإقامة المعسكرات وفق استعدادات شاملة ومتكاملة من تدريبات وتمارين ومباريات تجريبية عالية الجودة ، فعلا : نحن على موعد مع دوري أكثر تنافسا مقرونا بمستويات متصاعدة مثيرة ، سيكون سباقا قويا على الصدارة لكل أكثر من فريق حتى أخر جولة بإذن الله تعالى .
* إدارة أنمار الحائلي بكل أعضاؤها تعمل عمل جبار ، تعمل لتهيئة كل سبل النجاح والتفوق ، توفر كل الاحتياجات العناصرية الثقيلة المرجحة المؤثرة ، كذلك عملت على تلافي السلبيات ، من هنا يجدر بنا أن نقدم لهم التقدير والاحترام مع الدعم والمساندة الفاعلة باستمرار .
*الأندية الأخرى كذلك تعمل بقوة لتوفير كل متطلباتها حتى تكون على آهبة الاستعداد لبداية موسم جديد به كل مفيد لافت ، وفق الله تعالى الجميع فيما ينفع ويفيد رياضة الوطن المملكة العربية السعودية .
* منتخباتنا الوطنية بكل الألعاب تقدم مستويات مميزة لافتة ، تلك المستويات المبهرة تعكس مقدار الدعم الكبير من الجهات الرسمية التي تعني بشتى المجالات بما فيها المجال الرياضي الحيوي الصداح .
سبحان الله وبحمده
سبحان الله العظيم
الكاتب الرياضي/ حمزة السيد
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