- 1/2
- 2/2
عندما تعشق شخص ما فإنك ستكون حتماً أمام خيار واحد فقط إلا وهو التعلق بذلك الشخص حد الجنون، ستقوم بحركات لا إراديه وسيقابلك بالغضب تاره وبالضحك تارة أخرى وبالتجاهل في بعض المرات، قلة قليلة تعرف معنى العشق وكثيرُ من البشر لا يعرفون معناه وإن عرفوه فلا يتجاوز العيش برفاهية وقضاء وقت ممتع مع العاشق بعيداً عن الأنظار، العشق حالة جنون تصيب الشخص قد تتطور وتصبح مرضاً وقد تكون باقية في حدودها المعقولة، لنقف قليلاً في حدود العلم لنرى ماهو العشق بشكلِ دقيق “العشق عبارة عن غريزة قوية من دون عقل والعشق كيميائياً : يكون بإفراز الجسم لهرمون الأوكسيتوسين المسؤول عن الروابط الاجتماعية والمسمى بهرمون الحب فيتفاعل مع بقية الهرمونات العشق ادبياً هو مرحلة من مراحل الحبّ المتقدّمة فالحبّ يمرّ بعدّة مراحل وهي: الهوى، ثمّ الصبوة، ثمّ الشغف، ثمّ الوجد، ثمّ الكلف لنصل إلى العشق وهو المرحلة الأخيرة والحساسة في تاريخ اي إنسان..
يقول الشاعرالأحوص الأنصاري :
ما عالج الناس مثل الحب من سقم
ولابرى مثله عظماً ولا جسدا
**
مايلبث الحب أن تبدو شواهده
من المحب وإن لم يبده أبدا
وقالت العرب أيضاً من لم ينحل جسمه ويطيل سقمه ويزداد سهره فليس بعاشق ومن لم يعشق فطبعه وقلبه فاسد وهذه من عندي والله أعلم..
العشق جميل لكنه مؤلم وهي “العاشقة”في الحقيقة جميلة ومؤلمة و مع ذلك حياة أخرى فالعاشق يقول لمن يلومه خصوصاً معشوقته التي تلومه في احايين كثيرة لو رائك المتنبي وهو يموت لنظم معلقةً لا تُنسى فهل بعد هذه الكلمات جنون.
كتبه:
رياض عبدالله الزهراني
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كم هي جميلة ومؤلمة أيضاً على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الخليج الاليكترونية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.