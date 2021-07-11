العاهل السعودي وسلطان عمان يتبادلان الأوسمة  

تبادل السلطان العماني، هيثم بن طارق، والعاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، الأوسمة بقصر نيوم بالمملكة العربية السعودية، اليوم الأحد.

ومنح الملك سلمان سلطان عمان وسام الملك عبد العزيز، فيما منح السلطان هيثم العاهل السعودي وسام آل سعيد، الذي يعد أرفع الأوسمة العمانية.

ويزور سلطان عمان السعودية اليوم في أول رحلة رسمية خارجية يقوم بها منذ اعتلائه العرش في العام الماضي، ومن المتوقع أن تتركز محادثاته على الحرب في اليمن والتعاون الاقتصادي والاستثماري، إذ تتطلع مسقط لتعزيز وضعها المالي.